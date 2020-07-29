Всего в КХЛ 39 случаев заражения коронавирусом. Роспотребнадзор будет действовать индивидуально

Руководитель КХЛ Алексей Морозов сообщил о текущей ситуации с распространением коронавируса среди команд, выступающих в лиге.

«Мы направили клубам рекомендации по профилактике коронавируса, которых они должны придерживаться, – рассказал Морозов в эфире «Матч ТВ». – Пока они носят рекомендательный характер, но после их утверждения на Совете директоров, который скоро состоится, клубы обязаны будут выполнять все наши предписания, которые мы уже согласовали с Роспотребнадзором. Мы учитывали опыт футбольных коллег как иностранных, так и российских, а также партнеров из НХЛ. Адаптировали документ под свои запросы, свою инфраструктуру. Сейчас в режиме постоянной связи наше медицинское управление следит за ситуацией во всех клубах. Некоторые клубы, такие как «Авангард», например, из-за эпидемии были вынуждены уйти на карантин. Многим командам достаточно было просто изолировать заболевших и продолжать работу. На данный момент (28 июля) зафиксировано 39 игроков с COVID-19. Есть люди с осложнениями, но большинство переносят болезнь бессимптомно.

В такой ситуации нет понятия много или мало, здоровье каждого человека важно. Мы держим руку на пульсе, делаем с клубами все, чтобы не было вспышек заболевания. Нельзя допустить, чтобы вирус распространился на всех участников соревнований.

Решение будет принимать Роспотребнадзор. Региональные представители ведомства при подтверждении заболевания устанавливают контактную группу и дают рекомендации. Мы и клубы обязаны эти требования выполнять. В каждой ситуации Роспотребнадзор будет действовать индивидуально».

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября.