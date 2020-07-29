Алексей Морозов: Есть конкретный интерес к выступлению в КХЛ из Венгрии, Кореи и Эмиратов

Алексей Морозов сообщил, что в будущем число клубов КХЛ может быть увеличено за счет заграничных команд.

Вот, что рассказал президент Континентальной хоккейной лиги в интервью для телеканала «Матч ТВ»:

«Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо воочию видеть инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена.

В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос. До недавнего времени Узбекистан был близок к сотрудничеству. Но проект «Хумо» пока отложил свои планы по КХЛ. Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же все пока на стадии разговоров, до принятия решений еще далеко. Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идет финансирование».

В данный момент в КХЛ 18 российских клубов и пять заграничных: минское «Динамо» (Белоруссия), рижское «Динамо» (Латвия), «Йокерит» (Финляндия), «Барыс» (Казахстан) и «Куньлунь» (Китай).