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29 июля 14:29
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России в первом контрольном матче межсезонья

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября.

В Сочи в дворце спорта «Большой» состоялся первый контрольный матч хоккейного межсезонья. Клуб КХЛ «Сочи» со счетом 6:2 одержал победу над олимпийской сборной России.

На 14-й минуте счет открыл нападающий российской «молодежки» Егор Афанасьев. Но хотя «Сочи» и проиграл первый период, в дальнейшем команда Александра Андриевского добилась перевеса 5:1.

Шайбы у «леопардов» забрасывали Сергей Шмелев, Дмитрий Кологтин, Денис Александров, Константин Климонтов и Максим Минеев.

В концовке встречи соперники еще раз обменялись голами. Родион Амиров стал автором второй шайбы олимпийской сборной, а за 33 секунды до финальной сирены отличился Максим Казаков.

Далее «Сочи» и олимпийская команда России сыграют еще дважды – 31 июля, а также 4 августа в рамках турнира Sochi Hockey Open.

Сочи
Контрольный матч

ХК «Сочи» (Сочи) Олимпийская сборная России (U20) – 6:2 (0:1; 4:0; 2:1)
Голы: Афанасьев (Абрамов), 13:24 0:1. Шмелев (Точицкий), 24:52 1:1. Колготин (Гараев, Казаков) – 2:1. Александров (Шмелев, Точицкий) – 3:1. Климонтов (Мироманов), 38:36 – 4:1 (бол). Минеев (Казаков), 50:35 – 5:1. Амиров (Сафонов, Грошев), 58:30 – 5:2. Казаков (Погоришный), 59:27 – 6:2.

источник: «Советский спорт»
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