«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России в первом контрольном матче межсезонья

В Сочи в дворце спорта «Большой» состоялся первый контрольный матч хоккейного межсезонья. Клуб КХЛ «Сочи» со счетом 6:2 одержал победу над олимпийской сборной России.

На 14-й минуте счет открыл нападающий российской «молодежки» Егор Афанасьев. Но хотя «Сочи» и проиграл первый период, в дальнейшем команда Александра Андриевского добилась перевеса 5:1.

Шайбы у «леопардов» забрасывали Сергей Шмелев, Дмитрий Кологтин, Денис Александров, Константин Климонтов и Максим Минеев.

В концовке встречи соперники еще раз обменялись голами. Родион Амиров стал автором второй шайбы олимпийской сборной, а за 33 секунды до финальной сирены отличился Максим Казаков.

Далее «Сочи» и олимпийская команда России сыграют еще дважды – 31 июля, а также 4 августа в рамках турнира Sochi Hockey Open.