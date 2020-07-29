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29 июля 16:26
автор: Виктор Шарафудинов

«Торпедо» перевели в Восточную конференцию КХЛ

В минувшем сезоне нижегородцы заняли восьмое место на Западе.

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил информацию о том, что лига перевела нижегородское «Торпедо» в Восточную конференцию.

«Мы подходим к ситуации с точки зрения логики, – цитирует Морозова «РИА Новости». – Наш приоритет: уменьшение финансовых затрат на перелеты и логистику выездных матчей в целом. Смотрим, чтобы клубам было удобно передвигаться. У нас все сыграют между собой, но дополнительные матчи будут доигрываться внутри своих конференций.

«Торпедо» находится в такой логистической ситуации по стране, что им на Востоке тоже комфортно. Мы вместе с ними просчитывали этот вопрос. Есть точки, куда нижегородцам добираться проще, и это несет меньше финансовых затрат. У клубов в нынешних условиях и так могут возникнуть сложности с финансированием, поэтому мы стараемся сократить расходы на логистику».

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступило ЦСКА (0:4).

источник: «РИА Новости»
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«Торпедо» перевели в Восточную конференцию КХЛ
В минувшем сезоне нижегородцы заняли восьмое место на Западе.
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