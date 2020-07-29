«Витязь» проиграл красноярскому «Соколу» в контрольном матче

Единственную шайбу в этой встрече на свой счет записал Александр Стрельцов, отличившийся на 52-й минуте игры.

Отметим, что в послематчевой серии буллитов победил «Сокол» 3:1. У красноярских хоккеистов забросили Василий Стрельцов, Григорий Мищенко и Платон Попов. У «Витязя» буллит реализовал Святослав Гребенщиков.

Подольск

Контрольный матч

«Витязь» (Московская область) – «Сокол» (Красноярск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Стрельцов А. (Стрельцов В.), 51:30 – 0:1.

Вратари: Кочетков (Тодыков) – Литвинов.