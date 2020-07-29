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29 июля 18:12

«Витязь» проиграл красноярскому «Соколу» в контрольном матче

Хоккеисты «Витязя» уступили в контрольном матче над «Соколом» со счетом 0:1.

Единственную шайбу в этой встрече на свой счет записал Александр Стрельцов, отличившийся на 52-й минуте игры.

Отметим, что в послематчевой серии буллитов победил «Сокол» 3:1. У красноярских хоккеистов забросили Василий Стрельцов, Григорий Мищенко и Платон Попов. У «Витязя» буллит реализовал Святослав Гребенщиков.

Подольск
Контрольный матч

«Витязь» (Московская область) – «Сокол» (Красноярск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Стрельцов А. (Стрельцов В.), 51:30 – 0:1.

Вратари: Кочетков (Тодыков) – Литвинов.

«Витязь»: Кочетков (Тодыков); Катичев (К) – Пыленков, Гребенщиков (А) – Дергачев – Варфоломеев; Сараев – Бородкин (А), Гончаров – Моисеев – Ларичев; Воронков – Паутов, Валицкий – Квартальнов – Иванюженков; Попов Виталий.

«Сокол»: Литвинов (Мельников); Савельев – Цыганов, Князев – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Рогов – Бочков, Мищенко – Вилков – Шестаков; Родионов – Колганов, Попов Платон – К. Кузнецов – Лебедев; Пучков, Чехов – Уколов – Кожевников; Кожухов И., Кожухов Ю.

источник: «Советский спорт»
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