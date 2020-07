Болельщики «Нью-Йорк Рейнджерс» признали Артемия Панарина лучшим игроком команды в сезоне-2019/20.

Голосование провела пресс-служба клуба.

It's awards season, and the votes are in.



Your 2019-20 #NYR MVP: 🍞 pic.twitter.com/XvjERbxphJ