Голевые передачи Наместникова и Задорова помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту»

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Эвеланш», в составе которых заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (2-я минута), Натан Маккиннон (5) и Габриэль Ландеског (25), у «Уайлд» точными бросками отличились Мэтт Дамба (4) и Эрик Стаал (15).

Отметим, что защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1», а нападающий «Эвеланш» Владислав Наместников записал на свой счет голевой пас.

Добавим, что в круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом» (3 августа), «Далласом» (5 августа) и «Вегасом» (8 августа). «Миннесота» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 3 августа против «Ванкувера».

НХЛ

Выставочный матч

«Миннесота» - «Колорадо» 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)