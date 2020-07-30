ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 июля 00:08

Голевые передачи Наместникова и Задорова помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту»

Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Миннесоту» в товарищеской встрече, которая состоялась в преддверии возобновления сезона.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Эвеланш», в составе которых заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (2-я минута), Натан Маккиннон (5) и Габриэль Ландеског (25), у «Уайлд» точными бросками отличились Мэтт Дамба (4) и Эрик Стаал (15).

Отметим, что защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1», а нападающий «Эвеланш» Владислав Наместников записал на свой счет голевой пас.

Добавим, что в круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом» (3 августа), «Далласом» (5 августа) и «Вегасом» (8 августа). «Миннесота» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 3 августа против «Ванкувера».

НХЛ
Выставочный матч

«Миннесота» - «Колорадо» 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Голы: Донской (Наместников, Джонсон), 01:25 - 0:1, Дамба (Стаал, Хант, бол.) 03:05 - 1:1, Маккиннон (Ландеског, Задоров), 04:47 - 1:2, Стаал (Суси, Паризе), 14:06 - 2:2, Ландеског (Макар, Рантанен, бол.), 24:31 - 2:3.

Вратари: Стэлок (0:00-30:30), Дубник (30:30- 58:05) - Грубауэр (0:00-30:30), Францоуз (30:30-60:00).
Броски: 34 – 29.
Штраф: 16 – 20.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское «Динамо» начало подготовку к новому сезонуОрдец назван лучшим игроком «Динамо» в июне-июлеТалалаев – главный тренер «Ахмата»Хвича может перейти из "Рубина" в "Спартак"Хорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФБез судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020
Голевые передачи Наместникова и Задорова помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту»
Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Миннесоту» в товарищеской встрече, которая состоялась в преддверии возобновления сезона.
30.07.2020 00:08
Хоккей
Три очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» разгромить «Флориду» (видео)
Три очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» разгромить «Флориду» (видео)
Хоккеисты «Тампа-Бэй» обыграли «Флориду» в контрольном матче, который состоялся в преддверии возобновления сезона.
29.07.2020 21:36
Хоккей
Болельщики «Рейнджерс» признали Панарина лучшим игроком сезона
В дебютном сезоне в составе клуба из Нью-Йорка российский нападающий набрал 95 очков (32+63) в 69 матчах регулярного чемпионата.
29.07.2020 18:39
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Витязь» проиграл красноярскому «Соколу» в контрольном матче
Хоккеисты «Витязя» уступили в контрольном матче над «Соколом» со счетом 0:1.
29.07.2020 18:12
Хоккей
«Торпедо» перевели в Восточную конференцию КХЛ
В минувшем сезоне нижегородцы заняли восьмое место на Западе.
29.07.2020 16:26
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России в первом контрольном матче межсезонья
Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября.
29.07.2020 14:29
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Алексей Морозов: Есть конкретный интерес к выступлению в КХЛ из Венгрии, Кореи и Эмиратов
Президент лиги рассказал о возможном увлечении числа заграничных участников соревнований.
29.07.2020 13:39
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
В КХЛ выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Роспотребнадзор будет действовать индивидуально
Президент лиги Алексей Морозов рассказал о мерах по противодействию пандемии.
29.07.2020 13:11
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Нападающий Санников вернулся в «Сибирь»
В минувшем сезоне Степан играл за «Локомотив» и «Ак Барс»
29.07.2020 12:47
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Замула – о дебюте за «Филадельфию»: Такое ощущение, что попал в компьютерную игру
Команды НХЛ проводят контрольные матчи перед возобновлением сезона.
29.07.2020 10:03
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика