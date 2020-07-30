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30 июля 06:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Сент-Луис» с Тарасенко и Барбашевым «всухую» проиграл «Чикаго»

Накануне рестарта сезона клубы НХЛ проводят выставочные матчи.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» в товарищеской встрече накануне рестарта сезона уступил «Чикаго» со счетом 0:4.

Первый период завершился без голов. На 28-й минуте счет открыл Брэндон Саад, а на 30-й перевес «черных ястребов» увеличил Дилан Строме. В третьей 20-минутке дубль оформил чешский нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик, дважды реализовав большинство (на 46-й и 53-й).

За «Сент-Луис» играли российские форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

«Блюзмены», которые по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата стали победителями Западной конференции, сыграют в круговом турнире с «Колорадо», «Вегасом» и «Далласом для определения посева в основной сетке Кубка Стэнли. 2 августа состоится матч «Сент-Луис» – «Колорадо».

«Чикаго» в отборочном раунде плей-офф сразится до трех побед с «Эдмонтоном» (первая игра 1 августа).

источник: «Советский спорт»
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