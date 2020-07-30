Гол Куликова помог «Виннипегу» одолеть «Ванкувер»

«Виннипег» в выставочном матче обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1. Автором одного из голов из голов победителей стал 29-летний российский защитник Дмитрий Куликов.

«Джетс» открыли счет на 19-й минуте стараниями Такера Пулмана. На 25-й перевес команды Пола Мориса увеличил датчанин Николай Элерс, а на 37-й с вратарем «Кэнакс» Якобом Маркстремом разобрался Куликов.

В третьем периоде на 34-й минуте форвард «Ванкувера» Антуан Руссель «размочил» счет, но затем «Виннипег» организовал еще один гол. На 59-й минуте шайбу в пустые ворота направил Блейк Уилер.

В отборочном раунде плей-офф «Виннипег» сыграет с «Калгари» (первая встреча 1 августа), а «Ванкувер» сразится до трех побед с «Миннесотой» (серия начнется 2 августа).