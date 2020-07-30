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30 июля 08:44
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Овечкин: «Вашингтон» отлично смотрелся в игре с «Каролиной»

«Кэпиталз» одержали победу в выставочном матче, а их капитан оформил дубль.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в выставочном матче против «Каролины» накануне рестарта сезона в НХЛ.

«Команда хорошо действовала, показала силовой хоккей. Мы отлично смотрелись на обоих концах площадки. Для нас это была хорошая игра», – цитирует слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Каролину» 3:2. Овечкин оформил дубль, а также стал автором голевой передачи, после которой отличился Евгений Кузнецов.

Далее «Кэпиталз» примут участие в мини-турнире четырех лучших команд Восточной конференции за определение посева в основной сетке Кубка Стэнли. 3 августа у «Вашингтона» матч против «Тампы».

источник: NHL (НХЛ)
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Александр Овечкин: «Вашингтон» отлично смотрелся в игре с «Каролиной»
«Кэпиталз» одержали победу в выставочном матче, а их капитан оформил дубль.
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