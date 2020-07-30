Александр Овечкин: «Вашингтон» отлично смотрелся в игре с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в выставочном матче против «Каролины» накануне рестарта сезона в НХЛ.

«Команда хорошо действовала, показала силовой хоккей. Мы отлично смотрелись на обоих концах площадки. Для нас это была хорошая игра», – цитирует слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Каролину» 3:2. Овечкин оформил дубль, а также стал автором голевой передачи, после которой отличился Евгений Кузнецов.

Далее «Кэпиталз» примут участие в мини-турнире четырех лучших команд Восточной конференции за определение посева в основной сетке Кубка Стэнли. 3 августа у «Вашингтона» матч против «Тампы».