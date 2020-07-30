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30 июля 10:23
автор: Виктор Шарафудинов

Джоэл Кенневилл: Бобровский сражался и делал все, что мог

Голкипер «Флориды» пропустил пять шайб в матче против «Тампы».

Вчера «Флорида Пантерз» потерпела разгромное поражение в товарищеской встрече против «Тампы-Бэй Лайтнинг», уступив со счетом 0:5.

Несмотря на это главный тренер «пантер» Джоэл Кенневилл не считает, что российский вратарь Сергей Бобровский сыграл плохо.

«По ходу игры Бобровский становился все лучше, – цитирует слова Кенневилла официальный сайт НХЛ. – Он сражался и делал что мог в текущих обстоятельствах. Нам нужно, чтобы все играли лучше».

Бобровский отыграл всю встречу до конца и отразил 29 бросков из 34.

В отборочном раунде плей-офф «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Первый матч состоится 1 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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Джоэл Кенневилл: Бобровский сражался и делал все, что мог
Голкипер «Флориды» пропустил пять шайб в матче против «Тампы».
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