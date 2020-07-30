ФХР передала в полицию материалы для привлечения агента Логинова к ответственности за мошенничество

Федерация хоккея России на своем сайте опубликовала заявление комиссии по аккредитации хоккейных агентов ФХР касательно дела агента Дениса Логинова, подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве.

Вот, что там сказано:

«Денис Логинов не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью. Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ.

В связи с указанным жалобы граждан и иные сопутствующие материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения гражданина Д. Логинова к уголовной ответственности».

Ранее СМИ сообщали, что в прошлом году Логинов пообещал найти для 18-летнего хоккеиста Рината Газизова команду в США или в Канаде. Получив от родителей спортсмена 1,5 миллиона рублей за свои услуги, агент так и не выполнил обещанное.