Панарин - о возобновлении сезона: Выскочим на лед и посмотрим, что будет происходить

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от возобновления сезона в НХЛ.

«Сейчас у всех все ровно. Только игра покажет, кто в форме, а кто нет. Когда ты провел 82 матча, находишься в этом ритме, все четко. А сколько мы не играли… Двусторонка — это не то. Силовые приемы другие, скорости тоже не те, без давления. Вот сейчас выскочим на лед и посмотрим, что будет происходить», - цитируют форварда «Известия».

Напомним, игры плей-офф НХЛ начнутся 1 августа и пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

В квалификационном раунде «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной». Первая игра серии до трех побед состоится 1 августа.