«Коламбус» с Гавриковым обыграл «Бостон» в контрольном матче

«Коламбус» одержал победу над «Бостоном» в контрольном матче. Встреча завершилась в пользу «Блю Джекетс» со счетом 4:1.

В их составе отличились Бун Дженнер, Зак Веренски, Густав Нюквист и Александр Тексье. У проигравших это сделал Давид Пастрняк.

Отметим, что Оливер Бьеркстранд дважды асистировал партнерам, а российский защитник «Коламбуса» Гавриков отыграл 20 минут.

Напомним, текущий сезон НХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновят со стадии плей-офф, в которой сыграют 24 команды. Рестарт намечен на 1 августа.

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