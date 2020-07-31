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31 июля 06:08
автор: Артур Гичунцев

«Коламбус» с Гавриковым обыграл «Бостон» в контрольном матче

Клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

«Коламбус» одержал победу над «Бостоном» в контрольном матче. Встреча завершилась в пользу «Блю Джекетс» со счетом 4:1.

В их составе отличились Бун Дженнер, Зак Веренски, Густав Нюквист и Александр Тексье. У проигравших это сделал Давид Пастрняк.

Отметим, что Оливер Бьеркстранд дважды асистировал партнерам, а российский защитник «Коламбуса» Гавриков отыграл 20 минут.

Напомним, текущий сезон НХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновят со стадии плей-офф, в которой сыграют 24 команды. Рестарт намечен на 1 августа.

НХЛ

Контрольный матч

«Коламбус» – «Бостон» – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – 5 Дженнер (Фоуди)

2:0 – 19 Веренски (Эткинсон, Бьоркстранд)

3:0 – 19 Нюквист (Дюбуа, Бьоркстранд), ГБ

3:1 – 33 Пастрняк (Курали, Макэвой)

4:1 – 60 Тексье (Нюквист), ПВ

источник: «Советский спорт»
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