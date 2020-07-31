Овечкин стал участником акции против расизма (видео)

Российский хоккеист Александр Овечкин поддержал антирасистское движение Hockey Diversity Alliance.

Капитан «Вашингтона» снялся в видео, которое опубликовано на официальной странице альянса в социальной сети. Акцию также поддержали другие игроки НХЛ, НБА и журналисты.

Напомним, Hockey Diversity Alliance был создан по инициативе темнокожих игроков НХЛ, которые были возмущены скандальным убийством афроамериканца в Миннеаполисе.