Овечкин стал участником акции против расизма (видео)

Российский хоккеист Александр Овечкин поддержал антирасистское движение Hockey Diversity Alliance.
Капитан «Вашингтона» снялся в видео, которое опубликовано на официальной странице альянса в социальной сети. Акцию также поддержали другие игроки НХЛ, НБА и журналисты.
Stand With Us. #ISupportHDA pic.twitter.com/ItQAxicTzD— Hockey Diversity Alliance (@TheOfficialHDA) July 30, 2020
Напомним, Hockey Diversity Alliance был создан по инициативе темнокожих игроков НХЛ, которые были возмущены скандальным убийством афроамериканца в Миннеаполисе.