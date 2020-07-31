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31 июля 09:42
автор: Артур Гичунцев

Овечкин стал участником акции против расизма (видео)

Он выступает в Северной Америке с 2005 года.

Российский хоккеист Александр Овечкин поддержал антирасистское движение Hockey Diversity Alliance.

Капитан «Вашингтона» снялся в видео, которое опубликовано на официальной странице альянса в социальной сети. Акцию также поддержали другие игроки НХЛ, НБА и журналисты.

Напомним, Hockey Diversity Alliance был создан по инициативе темнокожих игроков НХЛ, которые были возмущены скандальным убийством афроамериканца в Миннеаполисе.

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.

источник: «Советский спорт»
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Овечкин стал участником акции против расизма (видео)
Он выступает в Северной Америке с 2005 года.
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