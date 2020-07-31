Овечкин не будет обсуждать продление контракта до окончания плей-офф

- Мы ждем до окончания плей-офф, чтобы увидеть, как у нас все получится. Будем ждать и оценивать, где мы окажемся в конце года. Потом будем принимать решения. Овечкин серьезен. В значительной степени он сосредоточен на том, чтобы выиграть чемпионат. Он много работал в лагере и был хорошим лидером на льду и за его пределами, - цитирует Маклеллана сайт НХЛ.

Напомним, что действующее соглашение 34-летнего российского нападающего с «Кэпиталз» рассчитано до конца следующего сезона.

Добавим, что в круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа).