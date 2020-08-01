Дубль Ермакова помог «Сибири» победить «Амур»

Основное время встречи завершилась вничью 4:4. В составе новосибирцев шайбы забросили Андрей Ермаков (15-я и 36-я минуты), Никита Шашков (35) и Юусо Пуустинен (43). Хабаровчане ответили результативными бросками Александра Полунина (1), Владимира Бутузова (19), Валентина Пьянова (41) и Кирилла Рассказова (52).
Победу «Сибири» в серии буллитов принес Микаэль Руохомаа.
Вчерашний матч между командами закончился победой «Амура» со счетом 3:0.
Во втором контрольном матче «Сибирь» вырвала победу у «Амура» 5:4 в серии бросков (3:1).— Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 1, 2020
Победный бросок у Микаэля Руохомы! pic.twitter.com/oCUy5QUg9N