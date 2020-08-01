Шестеркин пропустит первый матч с «Каролиной»

Как сообщает пресс-служба НХЛ, нью-йоркский клуб подтвердил, что вратарь не готов к игре, но в рамках регламента о возобновлении сезона команде не разрешается раскрывать информацию о травмах или заболеваниях игроков.

Отмечается, что место в воротах «Рейнджерс» займет шведский голкипер Хенрик Лундквист, резервным вратарем будет Александр Георгиев.

Добавим, что первая встреча серии до трех побед за место в плей-офф Кубка Стэенли состоится сегодня в Торонто и начнется в 19:00 по московскому времени.