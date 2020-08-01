«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» в первом матче квалификационного раунда плей-офф

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Харрикейнз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Джейккоб Славин (2-я минута), Джастин Уильямс (27) и Мартин Нечас (51), у нью-йоркской команды отличились Мика Зибанеджад (35) и Марк Стаал (59).

Отметим, что нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет одну результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+2», а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой игре голевым пасом.

Добавим, что второй матч серии до трех побед состоится 3 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Каролина» - «Рейнджерс» - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)