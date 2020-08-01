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01 августа 21:42

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» в первом матче квалификационного раунда плей-офф

Хоккеисты «Каролины» обыграли «Рейнджерс» в первом матче серии за попадание в плей-офф.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Харрикейнз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Джейккоб Славин (2-я минута), Джастин Уильямс (27) и Мартин Нечас (51), у нью-йоркской команды отличились Мика Зибанеджад (35) и Марк Стаал (59).

Отметим, что нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет одну результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+2», а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой игре голевым пасом.

Добавим, что второй матч серии до трех побед состоится 3 августа.

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Каролина» - «Рейнджерс» - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Славин (Ахо, Нечас), 01:01 - 1:0. Уильямс (Свечников, Ватанен, бол.), 26:29 - 2:0. Зибанеджад (Линдгрен, Крайдер), 34:26 - 2:1.Нечас (Нидеррайтер, Славин), 50:51 - 3:1. Стаал (Зибанеджад, Панарин, бол.), 58:06 3:2.

Вратари: Мразек – Лундквист.
Броски: 37 – 26.
Штраф: 21 – 19.

источник: «Советский спорт»
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» в первом матче квалификационного раунда плей-офф
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