Четыре очка Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Чикаго»

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 6:4. В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид (3-я минута), Леон Драйзайтль (25), Джеймс Нил (57) и Райан Ньюджент-Хопкинс (57). У «Блэкхоукс» точными бросками отличились Дилан Строум (6), Джонатан Тэйвз (8, 13), Брэндон Саад (10) и Доминик Кубалик (27, 38).

Добавим, что второй матч серии до трех побед состоится 3 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Эдмонтон» - «Чикаго» - 2:6 (1:4, 1:2, 0:0)

Голы: Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом, бол.), 02:34 - 1:0. Строум, 05:51 - 1:1. Тэйвз (Кубалик, Кейн, бол.), 07:56 - 1:2. Саад (Мяяття, Кубалик), 09:17 - 1:3. Тэйвз (Кубалик, Саад), 12:57 - 1:4. Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс, бол.), 24:13 - 2:4. Кубалик (Кит, Дак, бол.), 26:32 - 2:5. Кубалик (Кит, Тэйвз, бол.), 37:35 - 2:6. Нил (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид, бол.), 56:07 - 3:6. Ньюджент-Хопкинс (Клефбом, Макдэвид), 56:43 - 4:6.