Илья Ковальчук: Этот розыгрыш плей-офф будет отличаться от всего того, к чему мы привыкли

- Этот розыгрыш плей-офф будет отличаться от всего того, к чему мы привыкли. Мы рады оказаться здесь и готовы к сражению. У нас достаточно опыта, а команда голодна. У нас есть ребята, которые по-настоящему хотят побеждать, так что мы с нетерпением ждем начала игр, - цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в предварительном турнире для определения номера посева в плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа).