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02 августа 01:16

Илья Ковальчук: Этот розыгрыш плей-офф будет отличаться от всего того, к чему мы привыкли

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук считает, что у команды достаточно опыта, чтобы добиться победы в Кубке Стэнли.

- Этот розыгрыш плей-офф будет отличаться от всего того, к чему мы привыкли. Мы рады оказаться здесь и готовы к сражению. У нас достаточно опыта, а команда голодна. У нас есть ребята, которые по-настоящему хотят побеждать, так что мы с нетерпением ждем начала игр, - цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в предварительном турнире для определения номера посева в плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа).

источник: NHL (НХЛ)
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