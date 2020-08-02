«Айлендерс» переиграли «Флориду» в первом матче квалификации плей-офф

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Айлендерс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (13-я минута) и Энтони Бовиллье (24). У «Пантерз» точным броском отличился Джонатан Юбердо (41).

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28, а вратарь «Айлендерс» Семен Варламов – 27 из 28. Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провел на льду 18 минут 8 секунд, заработал две минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Айлендерс» - «Флорида» - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пажо (Брассар), 12:00 - 1:0. Бовиллье (Тэйвз, Бейли, бол.), 23:39 - 2:0. Юбердо (Уигар, Барков), 40:22 - 2:1.