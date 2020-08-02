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02 августа 06:47
автор: Артур Гичунцев

«Питтсбург» с Малкиным уступил «Монреалю» в квалификации плей-офф НХЛ

Сезон был прерван в марте и вернулся этим летом.

Хоккеисты «Монреаля» нанесли поражение игрокам «Питтсбурга» в первом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ.

Встреча, прошедшая на домашней арене «пингвинов», завершилась в пользу гостей, который вырвали победу в овертайме – 3:2.

Автором решающей шайбы стал Джефф Питри. Еще по голу забили Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби и Брайан Раст.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 25 минут и очков не набрал.

Таким образом «Монреаль» повел в серии – 1-0. Следующий матч команды проведут 4 августа.

источник: «Советский спорт»
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