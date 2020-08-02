«Калгари» одолел «Виннпег» в матче квалификации плей-офф НХЛ

«Виннипег» потерпел гостевое поражение от «Калгари» в первом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер, а также Микаэль Баклунд и Эндрю Манджапане. У «Джетс» это сделал Эндрю Копп, а российский хоккеист Дмитрий Куликов принял участие в голевой атаке.

Таким образом, счет в серии стал в пользу «Калгари» – 1-0. Следующий матч команды проведут 3 августа. Он начнется в 21.30 мск.

НХЛ. Квалификационный раунд

Первый матч