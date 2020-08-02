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02 августа 08:31
автор: Артур Гичунцев

«Калгари» одолел «Виннпег» в матче квалификации плей-офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Флэймз».

«Виннипег» потерпел гостевое поражение от «Калгари» в первом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер, а также Микаэль Баклунд и Эндрю Манджапане. У «Джетс» это сделал Эндрю Копп, а российский хоккеист Дмитрий Куликов принял участие в голевой атаке.

Таким образом, счет в серии стал в пользу «Калгари» – 1-0. Следующий матч команды проведут 3 августа. Он начнется в 21.30 мск.

НХЛ. Квалификационный раунд

Первый матч

«Калгари» – «Виннипег» – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Копп (Лаури, Куликов), 8:51 – 0:1; Годро (Монахэн, Линдхольм), 27:06 – 1:1; Ридер (Броди), 32:51 – 2:1; Баклунд (Манджапане, Лучич), 38:14 – 3:1; Манджапане, 58:19 – 4:1.

источник: «Советский спорт»
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