Илья Ковальчук: «Вашингтону» нужно работать и быть семьей. Тогда произойдет что-то хорошее

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о текущем состоянии команды, отметив, что нынешний розыгрыш Кубка Стэнли будет очень тяжелым.

«Я уже знаю ребят и нынешнюю ситуацию. Мы можем много времени проводить вместе. Это здорово. У нас прекрасный коллектив, мне знаком тренер. Вообще-то мы с ним играли в «Атланте». Он мне рассказал, в каких ситуациях будет меня использовать, так что я нетерпением этого жду. Мне просто надо быть собой, делать свое дело и помогать команде выигрывать.

Я считаю, что этот приз выиграть сложнее всего, а сейчас у нас есть шанс сыграть в плей-офф. У всех сейчас одна цель. Нам просто нужно работать и быть семьей. Тогда произойдет что-то хорошее», – сказал Ковальчук пресс-службе НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата, который был завершен досрочно из-за коронавируса, «Вашингтон» попал в первую четверку команд Восточной конференции. Благодаря этому «Кэпиталз» пропускают квалификационный раунд, а для определения номера посева в первом раунде плей-офф сыграют с «Тампой» (3 августа), «Филадельфией» (7 августа) и «Бостоном» (9 августа).