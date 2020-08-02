Джоэл Кенневилл: Нам нужно больше комбинировать в чужой зоне

- Нам нужно больше комбинировать в чужой зоне, стараться выводить друг друга на удобную позицию для броска. Ну и надеяться, что будет больше шансов в большинстве. Сегодня мы лишь один раз оказывались «пять на четыре». Хотелось бы чаще, - передает слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Отметим, что российский голкипер в матче с «Айлендерс» отразил 26 бросков из 28. Второй матч серии до трех побед состоится 4 августа.

Добавим, что победители серий выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, где встретятся с командами из группового турнира.