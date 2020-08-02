Дэвид Куинн: Мы не уверены, что Шестеркин будет готов ко второму матчу с «Каролиной»

- Мы не уверены, что он будет готов ко второму матчу, - цитирует пресс-служба НХЛ главного тренера нью-йоркской команды Дэвида Куинна.

Отметим, что Шестеркин пропустил первую встречу с «Харрикейнз» (2:3), которая состоялась в минувшую субботу, но в рамках регламента о возобновлении сезона команде не разрешается раскрывать информацию о травмах или заболеваниях игроков.

Второй матч серии до трех побед состоится 3 августа. Победители серий выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, где встретятся с командами из группового турнира.