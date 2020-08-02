Хенрик Лундквист: Каждая игра для меня - шанс сыграть в хоккей

- Каждая игра для меня - шанс сыграть в хоккей. Я люблю наш вид спорта и хочу помочь команде. Кое-что мне нужно поправить перед следующим матчем, если я буду в нем играть. Посмотрим. Физически, технически и психологически я в хорошем состоянии, - приводит слова Лундквиста пресс-служба НХЛ.

Отметим, что в первой встрече серии с «Харрикейнз» (2:3) Лундквист отразил 34 броска.

Ранее стало известно, что российский голкипер Игорь Шестеркин, пропустивший первую игру серии с «Каролиной», возможно, пропустит и вторую встречу с «Харрикейнз».

Второй матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной» состоится 3 августа. Победители серий выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, где встретятся с командами из группового турнира.