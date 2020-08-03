Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Бостон»

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Флайерз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль (26-я минута), Нейт Томпсон (30), Филипп Майерс (39) и Скотт Лотон (45), у «Брюинз» точным броском отличился Крис Вагнер (39).

Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Добавим, что в следующем матче «Флайерз» 6 августа сыграют против «Вашингтона», а «Бостон» днем ранее встретится с «Тампа-Бэй».