Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму, находясь в России

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан раскрыл подробности травмы голкипера Ильи Самсонова.

По его словам, хоккеист получил повреждение, находясь в России. Приехав в расположение команды, у игрока обнаружили проблемы со здоровьем.

Функционер подчеркнул, что Самсонов вернется к началу следующего сезона. Его слова приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

В текущем сезоне игрок провел в составе «столичных» 26 матчей и пропустил 60 шайб (2,55 за игру), отбив 91,3% бросков.