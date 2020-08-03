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03 августа 15:37
автор: Артур Гичунцев

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму, находясь в России

Ранее сообщалось, что голкиперу диагностировали защемление нерва в спине.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан раскрыл подробности травмы голкипера Ильи Самсонова.

По его словам, хоккеист получил повреждение, находясь в России. Приехав в расположение команды, у игрока обнаружили проблемы со здоровьем.

Функционер подчеркнул, что Самсонов вернется к началу следующего сезона. Его слова приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

В текущем сезоне игрок провел в составе «столичных» 26 матчей и пропустил 60 шайб (2,55 за игру), отбив 91,3% бросков.

источник: «Советский спорт»
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму, находясь в России
Ранее сообщалось, что голкиперу диагностировали защемление нерва в спине.
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