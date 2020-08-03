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03 августа 17:40
автор: Юрий Нечаев

Четыре хоккеиста пополнили состав рижского «Динамо»

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Нападающие Денис Паршин, Константин Комарек, Павел Чернов и вратарь Илья Проскуряков продолжат карьеру в рижском «Динамо».

Последним клубом 33-летнего Паршина был «Кошице», в составе которого он провел девять матчей и забил три гола. Денис является четырехкратным участником Матчей звезд КХЛ.

27-летний Комарек в прошлом сезоне выступал за «Мальме» и «Лулео». В активе форварда 22 (8+14) очка в 39 играх.

30-летний Чернов провел 63 матча за «Витязь» и набрал 19 (6+13) очков.

33-летний Проскуряков в играх за «Сочи» отражал в среднем 90,6 % бросков по своим воротам. Голкипер провел за сочинский клуб 18 матчей.

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