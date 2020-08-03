В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

В НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба лиги, в период с 27 июля по 3 августа хоккеисты и персонал всех 24 клубов, принимающих участие в возобновившемся сезоне, сдали более 7000 тестов на коронавирус.

Все тесты дали отрицательный результат на COVID-19.

NHL statement on COVID-19 testing results: pic.twitter.com/bjPuANz8Sq — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 3, 2020

Напомним, сезон в НХЛ возобновился 1 августа с участием 24 команд. Игры проходят в Торонто и Эдмонтоне.