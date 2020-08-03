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03 августа 21:20
автор: Юрий Нечаев

В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Сезон возобновился 1 августа.

В НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба лиги, в период с 27 июля по 3 августа хоккеисты и персонал всех 24 клубов, принимающих участие в возобновившемся сезоне, сдали более 7000 тестов на коронавирус.

Все тесты дали отрицательный результат на COVID-19.

Напомним, сезон в НХЛ возобновился 1 августа с участием 24 команд. Игры проходят в Торонто и Эдмонтоне.

источник: NHL (НХЛ)
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