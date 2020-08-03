Свечников - о хет-трике в ворота «Рейнджерс»: Я бы не сделал это без моих партнеров

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Рейнджерс».
«Великолепное чувство. Еще одна успешная игра, победа. Думаю, я бы не сделал этот хет-трик без моих партнеров, спасибо им за это. Ахо — особенный игрок. У него суперталант, он быстр, у нас отличная химия. Игры в плей-офф более сложные физически, они быстрее, нужно принимать решения быстро», — цитирует россиянина пресс-служба клуба.
Always humble pic.twitter.com/n5baeFejcE— Carolina Hurricanes (@Canes) August 3, 2020
Напомним, сегодня встреча квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Каролина» - «Рейнджерс» завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).