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03 августа 23:12
автор: Юрий Нечаев

Свечников - о хет-трике в ворота «Рейнджерс»: Я бы не сделал это без моих партнеров

Россиянин принес своей команде победу над «Рейнджерс».

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Рейнджерс».

«Великолепное чувство. Еще одна успешная игра, победа. Думаю, я бы не сделал этот хет-трик без моих партнеров, спасибо им за это. Ахо — особенный игрок. У него суперталант, он быстр, у нас отличная химия. Игры в плей-офф более сложные физически, они быстрее, нужно принимать решения быстро», — цитирует россиянина пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня встреча квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Каролина» - «Рейнджерс» завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Главным героем матча стал Свечников, оформивший хет-трик. Россиянин стал первым игроком в истории «Каролины», забросившим три шайбы в одной игре плей-офф Кубка Стэнли.

Также Свечников стал лишь восьмым игроком в истории НХЛ, оформившим хет-трик в матче плей-офф в возрасте до 21 года.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Каролины».

Следующая игра пройдет 5 августа.

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03.08.2020 23:12
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