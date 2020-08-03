Тренер «Каролины»: Свечников особенный. Нам повезло, что он есть в нашей команде

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высоко оценил игру российского нападающего Андрея Свечникова в матче с «Рейнджерс».

«Он особенный. И он становится все лучше и лучше. Нам по-настоящему повезло, что он есть в нашей команде», — цитирует тренера «Харрикейнз» журналист Майкл Смит в Twitter.

Напомним, сегодня встреча квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Каролина» - «Рейнджерс» завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Главным героем матча стал Свечников, оформивший хет-трик. Россиянин стал первым игроком в истории «Каролины», забросившим три шайбы в одной игре плей-офф Кубка Стэнли.

Также Свечников стал лишь восьмым игроком в истории НХЛ, оформившим хет-трик в матче плей-офф в возрасте до 21 года.