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04 августа 06:12
автор: Артур Гичунцев

«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Монреаль» и сравнял счет в серии

Встреча прошла в Торонто.

«Питтсбург» одержал победу над «Монреалем» во втором матче серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ. Поединок завершился в пользу американского клуба – 3:1.

В составе победителей точными бросками отличились Сидни Кросби, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. У канадцев это сделал Еспери Котканиеми.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отыграл 19 минут, нанес семь бросков и получил две минуты штрафа.

Таким образом, счет в серии стал равным – 1-1. Следующий матч состоится 6 августа и стартует в 03:00 мск.

НХЛ. Квалификация

«Питтсбург» – «Монреаль» – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Кросби (Гюнцель, Шири), 04:25 – 1:0; Цукер (Шири, Дюмулен), 54:41 – 2:0; Котканиеми (Лехконен, Питри), 57:51 – 2:1; Гюнцель (Раст), 59:50 – 3:1.

источник: «Советский спорт»
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