«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Монреаль» и сравнял счет в серии

«Питтсбург» одержал победу над «Монреалем» во втором матче серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ. Поединок завершился в пользу американского клуба – 3:1.

В составе победителей точными бросками отличились Сидни Кросби, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. У канадцев это сделал Еспери Котканиеми.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отыграл 19 минут, нанес семь бросков и получил две минуты штрафа.

Таким образом, счет в серии стал равным – 1-1. Следующий матч состоится 6 августа и стартует в 03:00 мск.

НХЛ. Квалификация