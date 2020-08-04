Кучеров принес победу «Тампе» в матче с «Вашингтоном»

Хоккеисты «Тампы-Бэй» нанесли поражение игрокам «Вашингтона» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф.

Встреча завершилась победой «молний», которые одолели соперника в серии буллитов – 3:2. Автором решающей шайбы стал российский форвард Никита Кучеров. Он также отличился в основное время. Еще один гол в активе Митчелла Стивенса.

В составе «Вашингтона» забили российский нападающий Евгений Кузнецов и Рихард Паник. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился голевым пасом.

В следующем матче «Вашингтону» предстоит поединок с «Филадельфией», а «Тампа» сыграет с «Бостоном».

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