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04 августа 06:45
автор: Артур Гичунцев

Кучеров принес победу «Тампе» в матче с «Вашингтоном»

Встреча прошла в Торонто.

Хоккеисты «Тампы-Бэй» нанесли поражение игрокам «Вашингтона» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф.

Встреча завершилась победой «молний», которые одолели соперника в серии буллитов – 3:2. Автором решающей шайбы стал российский форвард Никита Кучеров. Он также отличился в основное время. Еще один гол в активе Митчелла Стивенса.

В составе «Вашингтона» забили российский нападающий Евгений Кузнецов и Рихард Паник. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился голевым пасом.

В следующем матче «Вашингтону» предстоит поединок с «Филадельфией», а «Тампа» сыграет с «Бостоном».

НХЛ. Квалификация

«Тампа-Бэй» – «Вашингтон» – 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров (Пойнт), 12:53 – 1:0; Стивенс (Макдона, Марун), 27:48 – 2:0; Паник (Гудас, Эллер), 37:24 – 2:1; Кузнецов (Орлов, Бэкстрем), 39:32 – 2:2.

Победный буллит: Кучеров

источник: «Советский спорт»
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