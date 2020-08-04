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04 августа 06:56
автор: Артур Гичунцев

«Тампа-Бэй» – «Вашингтон». Кучеров признан первой звездой матча

Встреча прошла в Торонто.

Российский форвард Никита Кучеров помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф – 3:2 Б.

Нападающий отличился в основное время, а также стал автором победного буллита. Таким образом, он был признан первой звездой матча.

На второй позиции – защитник «столичных» Дмитрий Орлов. Он отметился голевым пасом, а замкнул тройку лучших защитник «молний» Райан Макдон, у которого один ассист.

В следующем матче «Вашингтону» предстоит поединок с «Филадельфией», а «Тампа» сыграет с «Бостоном».

источник: «Советский спорт»
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