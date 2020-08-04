Овечкин – о поражении от «Тампы»: Пытались задать тон, играли в силовой хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения от «Тампы» в в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф – 2:3 Б.

«Не думаю, что мы плохо начали. Команда пыталась задать тон. Мы использовали все четыре звена, играли в силовой хоккей.

Согласен, мы не смогли создать большое количество опасных моментов, но на протяжении всего матча искали свою игру. Первый гол «Тампы» – наша ошибка», – сказал россиянин пресс-службе «столичных».

В следующем матче «Вашингтону» предстоит поединок с «Филадельфией», а «Тампа» сыграет с «Бостоном».