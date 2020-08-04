Коулмэн – об игре Кучерова: Никита – пример для всех хоккеистов «Тампы»

Нападающий «Тампы-Бэй» Блэйк Коулмэн высказался после победы над «Вашингтоном» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли– 2:3 Б.

Напомним, в этой игре форвард «молний» Никита Кучеров забросил шайбу в основное время и стал автором победного буллита.

«Кучеров всегда показывает нам пример – что на тренировках, что в играх. Ничуть не удивлен, что отличился именно он.

Вообще по скоростям, по интенсивности это настоящая кубковая игра. Команды хорошо знают друг друга, играют в силовой манере и грамотно тактически. Мало времени на принятие решений, мало пространства… Солидный старт, учитывая длительную паузу», – цитирует игрока пресс-служба лиги.