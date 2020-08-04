В «Сочи» выявлен коронавирус, команда сыграет на домашнем предсезонном турнире молодежным составом

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что предсезонный турнир Sochi Hockey Open состоится, а хозяева выступят на нем молодежным составом.

«Турнир состоится, хозяева выступят молодежным составом. Основа три последних дня сидела по домам, а сегодня отправилась на тестирование на коронавирус», - цитирует Морозова «Советский спорт».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в «Сочи» выявлено более 10 случаев заражения коронавирусом.

Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдет с 4 по 9 августа. В составе участников молодежная сборная России, «Сочи», СКА и «Локомотив».

Сегодня между собой сыграют «Сочи» и «молодежная сборная России», а также СКА и «Локомотив».