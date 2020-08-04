Олимпийская сборная России разгромила «Сочи» в первом матче предсезонного турнира

Первый матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open «Сочи» - Олимпийская сборная России завершился со счетом 0:6 (0:3, 0:2, 0:1).

В составе победителей отличились Максим Грошев (дважды), Илья Сафонов, Родион Амиров, Ярослав Лихачев и Михаил Абрамов.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе хозяева выступают на турнире молодежной командой.

Добавим, что по регламенту соперники проведут между собой три матча, по итогам которых победитель выйдет в финал и сыграет со СКА или «Локомотивом». Вторая игра состоится завтра и начнется в 15:00 мск.

Сегодня, во второй встрече игрового дня, на лед выйдут СКА и «Локомотив». Матч начнется в 19:00.