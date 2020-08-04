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04 августа 17:24
автор: Юрий Нечаев

Олимпийская сборная России разгромила «Сочи» в первом матче предсезонного турнира

Турнир завершится 8 августа.

Первый матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open «Сочи» - Олимпийская сборная России завершился со счетом 0:6 (0:3, 0:2, 0:1).

В составе победителей отличились Максим Грошев (дважды), Илья Сафонов, Родион Амиров, Ярослав Лихачев и Михаил Абрамов.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе хозяева выступают на турнире молодежной командой.

Добавим, что по регламенту соперники проведут между собой три матча, по итогам которых победитель выйдет в финал и сыграет со СКА или «Локомотивом». Вторая игра состоится завтра и начнется в 15:00 мск.

Сегодня, во второй встрече игрового дня, на лед выйдут СКА и «Локомотив». Матч начнется в 19:00.

Sochi Hockey Open
Первый матч

«Сочи» — Сборная России (U-20) — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Грошев, 5 (мен.), 20 (мен.). Сафонов, 15 (бол.). Амиров, 35. Лихачев, 36. Абрамов, 51.

источник: «Советский спорт»
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