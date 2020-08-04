Ларионов - после победы над «Сочи»: Вопрос стоит не о сопернике. Важно то, как мы играем

Главный тренер Олимпийской сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» на старте Sochi Hockey Open.

«Несмотря ни на что, важно то, как мы играем. Вопрос стоит не о сопернике, а о нас. Выходя что против «Сочи», что против «Капитана», мы представляем, что это сборная Швеции или Канады», — цитирует Ларионова Sport24.ru.

Напомним, сегодня в первом матче традиционного предсезонного турнира Олимпийская сборная России разгромила »Сочи» со счетом 6:0.

Из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе хозяева выступают на соревнованиях молодежной командой.

Добавим, что по регламенту соперники проведут между собой три матча, по итогам которых победитель выйдет в финал и сыграет со СКА или «Локомотивом». Вторая игра состоится завтра и начнется в 15:00 мск.