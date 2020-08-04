30 сэйвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 4:2. (В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман (12-я минута) и Александр Барков (28), у нью-йоркской команды точными бросками отличились Мэтт Мартин (27), Райан Пулок (34) и Джордан Эберле (37).

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов – 24 из 26.

После этого матча счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Айлендерс», третья игра состоится завтра, 5 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Айлендерс» - «Флорида» - 3:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Хоффман (Юбердо, Яндл), 11:16 - 0:1. Мартин (Кюнхакль, Грин), 26:12 - 1:1. Барков (Яндл, Хоффман, бол.), 27:54 - 1:2. Пулок (Тэйвз, Брассар, бол.), 33:48 - 2:2. Эберле (Пулок, Барзал), 36:27 - 3:2. Эберле (Бовиллье, Бейли, бол.), 50:29 - 4:2.

Вратари: Варламов – Бобровский.

Броски: 34– 26.

Штраф: 8 – 26.

Счет в серии: 2:0