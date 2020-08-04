Барбашев не сыграет в ближайших матчах «Сент-Луиса» из-за рождения ребенка

Как сообщает пресс-служба клуба, форвард вылетел обратно в Сент-Луис, чтобы быть со своей женой Ксенией, поскольку пара ожидает рождения своего первого ребенка.

- Мы чувствовали, что для Ивана было важно быть с нами в первых двух играх возобновленного сезона, но мы были готовы к тому, что он вернется в Сент-Луис, чтобы быть с Ксенией. Мы желаем им обоим всего наилучшего и с нетерпением ждем встречи с Иваном в Эдмонтоне во время первого раунда плей-офф, - сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.

Напомним, что «Сент-Луис» в первом матче группового турнира для определения номера посева в первом раунде плей-офф проиграл «Колорадо» со счетом 1:2.