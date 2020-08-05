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05 августа 00:58

Джоэл Кенневилл: В ключевые моменты «Флорида» должна играть с большим самообладанием

Главный тренер «Флориды» прокомментировал поражение команды от «Айлендерс» (2:4) во втором матче квалификации плей-офф Кубка Стэнли.

- В сегодняшнем матче мы заработали несколько небрежных удалений, которых можно было избежать. В ключевые моменты мы должны играть с большим самообладанием. Теперь нам нужно смотреть в будущее, все наши мысли о завтрашней игре. Очевидно, что все чувствуют разочарование. Мы должны извлечь уроки из некоторых ситуаций, которые с нами случились, и должны изменить ситуацию, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов – 24 из 26.

После этого матча счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Айлендерс», третья игра состоится завтра, 5 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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