Барри Троц: Мы должны забыть про сегодняшний матч с «Флоридой»

- Нужно продолжать играть в нашу игру. Мы должны забыть про сегодняшний матч. Что мы делали сегодня, уже не имеет никакого значения. Можно час порадоваться победе и дальше сфокусироваться уже на завтрашнем матче, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов – 24 из 26.

После этого матча счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Айлендерс», третья игра состоится завтра, 5 августа.