«Торонто» одержал победу над «Коламбусом» и сравнял счет в серии

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Мэйпл Лифс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (37), Джон Таварес (45) и Морган Райлли (60).

После этой игры счет в серии до трех побед стал равным – 1-1. Третий матч серии пройдет 6 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Торонто» - «Коламбус» - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Голы: Мэттьюс (Хайман), 36:00 - 1:0. Таварес (Дермотт, Нюландер), 44:56 - 2:0. Райлли (Мэттьюс, Керфут), 59:17 - 3:0.