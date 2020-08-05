«Калгари» уверенно переиграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (11-я минута), Микаэль Баклунд (26), Шон Монахан (28), Мэттью Ткачук (33), Милан Лучич (49) и Джонни Годро (58). Соперники ответили результативными бросками Николая Элерса (11) и Эндрю Коппа (29).

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты 55 секунд и отметился одной результативной передачей.

После этой игры счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Флеймз». Третий матч серии пройдет 7 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Виннипег» – «Калгари» – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2).