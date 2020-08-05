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05 августа 06:16
автор: Владислав Корегин

«Калгари» уверенно переиграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Хоккеисты «Калгари» одержали победу над «Виннипегом» в третьем матче серии квалификации плей-офф Кубка Стэнли.

В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (11-я минута), Микаэль Баклунд (26), Шон Монахан (28), Мэттью Ткачук (33), Милан Лучич (49) и Джонни Годро (58). Соперники ответили результативными бросками Николая Элерса (11) и Эндрю Коппа (29).

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты 55 секунд и отметился одной результативной передачей.

После этой игры счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Флеймз». Третий матч серии пройдет 7 августа.

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Виннипег» – «Калгари» – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2).

Голы: Элерс (Куликов, Болье), 10:04 – 1:0. Линдхольм (Густафссон, Монахан), 10:22 – 1:1. Баклунд (Манджапане), 25:37 – 1:2. Монахан (Линдхольм, Годро), 27:49 – 1:3. Копп (Уилер, Пионк), 28:09 – 2:3. Ткачук (Манджапане, Баклунд), 32:48 – 2:4. Лучич (Дюбе, Джордано), 48:28 2:5. Годро (Монахан), 57:41 – 2:6.

Вратари: Хеллебак – Тэлбот.
Броски: 35 – 32.
Штраф: 8 – 4.

Счет в серии: 1-2.

источник: «Советский спорт»
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