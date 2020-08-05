«Каролина» обыграла «Рейнджерс» и выиграла серию, на счету Свечникова – ассист

Главным героем встречи стал форвард гостей Себастьян Ахо, отметившийся дублем (51-я и 60-я минуты). Также шайбы шайбы забросили Теуво Терявяйнен (24) и Уоррен Фогеле (46). Россиянин Андрей Свечников отыграл 15 минут, отметился голевой передачей и закончил матч с коэффициентом полезности «+2».

В составе «Рейнджерс» результативным броском отметился Крис Крайдер (21). Нападающий Артемий Панарин отыграл 22 минуты 47 секунд, нанес пять бросков и заработал показатель полезности «-2». Защитник Павел Бучневич отыграл 20 минут 2 секунды, выполнил три силовых приема – его показатель полезности – «-2». Вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Харрикейнз» – они вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Рейнджерс» – «Каролина» – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).