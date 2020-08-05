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05 августа 06:33
автор: Владислав Корегин

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» и выиграла серию, на счету Свечникова – ассист

Третий матч серии квалификации плей-офф Кубка Стэнли «Рейнджерс» – «Каролина» завершился победой «Харрикейнз» со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал форвард гостей Себастьян Ахо, отметившийся дублем (51-я и 60-я минуты). Также шайбы шайбы забросили Теуво Терявяйнен (24) и Уоррен Фогеле (46). Россиянин Андрей Свечников отыграл 15 минут, отметился голевой передачей и закончил матч с коэффициентом полезности «+2».

В составе «Рейнджерс» результативным броском отметился Крис Крайдер (21). Нападающий Артемий Панарин отыграл 22 минуты 47 секунд, нанес пять бросков и заработал показатель полезности «-2». Защитник Павел Бучневич отыграл 20 минут 2 секунды, выполнил три силовых приема – его показатель полезности – «-2». Вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Харрикейнз» – они вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Рейнджерс» – «Каролина» – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).

Голы: Крайдер (Труба, Строум), 20:12 – 1:0. Терявяйнен (Свечников, Ахо), 23:18 – 1:1. Фогеле (Шей, Нечас), 45:07 — 1:2. Ахо (50:26) – 1:3. Ахо (Терявяйнен), 59:29 – 1:4.

Вратари: Шестеркин – Раймер.
Броски: 38 – 31.
Штраф: 6 – 6.

Счет в серии: 0-3.

источник: «Советский спорт»
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«Каролина» обыграла «Рейнджерс» и выиграла серию, на счету Свечникова – ассист
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