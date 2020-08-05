«Ванкувер» победил «Миннесоту» и сравнял счет в серии

В составе победителей шайбами отметились Таннер Пирсон (1-я минута), Джей Ти Миллер (24), Брок Бозер (29) и Бо Хорват (47). У соперников дублем отметился Кевин Фиала (58, 60), еще один результативный бросок на счету Люка Канина (18).

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Третий матч состоится 6 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Ванкувер» – «Миннесота» – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

Голы: Пирсон (Эдлер, Хорват), 0:24 – 1:0. Канин (Сутер, Паризе), 17:23 – 1:1. Миллер, 23:05 – 2:1. Бозер (Петтерссон, Эдлер), 28:44 – 3:1. Хорват (Миллер, Хьюс), 46:23 – 4:1. Фиала (Паризе, Стаал), 57:36 – 4:2. Фиала (Дамба, Стаал), 59:59 – 4:3.